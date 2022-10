Kabinet gaat meer meebetalen aan energierekening na kritiek

Het kabinet gaat een groter deel van de energiekosten van huishoudens voor zijn rekening nemen. Aanvankelijk zouden huishoudens vanaf 1 januari maximaal 0,70 euro betalen per kilowattuur stroom en 1,50 euro per kuub gas. Maar na kritiek uit onder meer de Tweede Kamer is besloten om de maximumtarieven te verlagen naar respectievelijk 0,40 euro en 1,45 euro, inclusief energiebelasting en btw. Voor de maanden november en december komt een tussenvariant.

Door onze economieredactie

Huishoudens gaan het tarief van 0,40 euro betalen tot een verbruik van 2.900 kilowattuur stroom per jaar. Dat was aanvankelijk 2.400 kWh. Voor gas blijft dat plafond staan op 1.200 kuub per jaar. Voor het energieverbruik daarboven, betalen huishoudens het tarief dat in hun energiecontract staat.

Op het verbruiksplafond kwam vorige maand ook kritiek. Volgens politici en maatschappelijke organisaties is er een groot aantal huishoudens dat jaarlijks veel energie moet gebruiken, bijvoorbeeld degenen die om medische redenen veel stroom gebruiken of die met een gezin in een tochtig huis wonen. Het kabinet komt nu ook hen deels tegemoet.

Ook tegemoetkoming voor mkb en winkeliers

De maximumprijzen voor energie gaan niet alleen gelden voor consumenten maar ook voor andere kleinverbruikers, zoals zzp'ers, winkeliers, verenigingen en een deel van het mkb. Voor kleine bedrijven die veel energie gebruiken, komt er een aparte regeling.

Door de hoge energieprijzen van de laatste tijd zijn veel huishoudens en ondernemers in geldproblemen gekomen. Om te voorkomen dat dit aantal verder groeit, besloot het kabinet om een maximumtarief in te stellen voor gas en stroom vanaf begin volgend jaar.

Wie een vast contract heeft dat nog een tijdje doorloopt en waarin lagere tarieven zijn afgesproken dan het prijsplafond van het kabinet, zal niets merken van de maatregel. Zij blijven de lagere tarieven betalen.

Vanaf november een vaste energiekorting

Begin november komt er een tussenvariant. Dit houdt in dat huishoudens en andere kleinverbruikers vanaf 1 november een vaste korting van 190 euro per maand krijgen op hun energierekening. Deze wordt verrekend via de energieleverancier.

