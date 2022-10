HAK stopt productie tijdelijk vanwege energiekosten en verwacht hogere prijzen

Delen via E-mail

Groenten- en peulvruchtenfabrikant HAK legt de productie in januari een paar weken stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om een pauze van zes weken, meldt HAK maandag. De leveringszekerheid van HAK-producten komt met de maatregel voor nu niet in gevaar. Wel waarschuwt het bedrijf voor hogere prijzen.

HAK kiest ervoor de productie in januari stil te leggen, omdat het de duurste maand van het jaar is voor het bedrijf. Het is volgens de fabrikant niet mogelijk om met de huidige energieprijzen de hele winter door te produceren.