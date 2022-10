EU en VK praten deze week voor het eerst sinds februari weer over de Brexit

Vertegenwoordigers van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan deze week weer om de tafel om over het Noord-Ierlandprotocol te praten, meldt nieuwszender RTE . Het is voor het eerst sinds februari dat de partijen bijeenkomen om over het Brexit-onderdeel te praten.

Door onze economieredactie

Het gaat om zogeheten technische gesprekken, waarin vooral bekeken wordt hoe de situatie in Noord-Ierland verbeterd kan worden. Als onderdeel van de Brexit is Noord-Ierland binnen de Europese interne markt gebleven, terwijl de rest van het VK eruit is gestapt. Door de Noord-Ieren erbinnen te houden, kon het Goedevrijdagakkoord overeind blijven.

Hoewel de Britten zelf met deze oplossing kwamen, willen ze nu van deze afspraak af. In de huidige situatie moeten er namelijk douanecontroles plaatsvinden als er producten van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan. Volgens de Britten ondermijnen die controles de Britse interne markt. Zij willen daarom af van die controles.

In mei introduceerde toenmalig buitenlandminister (en inmiddels premier) Liz Truss wetgeving om de Brexit-afspraken eenzijdig te kunnen aanpassen. Dit was tegen het zere been van Brussel. De EU startte daarom meerdere strafprocedures die nog lopen.

Vanwege die toegenomen spanningen hebben de partijen sinds 11 februari niet meer plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel. Maar volgens de Ierse nieuwszender RTE gaan de partijen weer met "toegenomen optimisme" praten. Uiteindelijk moeten de gesprekken leiden tot het oplossen van meerdere technische problemen rondom de bijzondere positie van Noord-Ierland na de Brexit.

