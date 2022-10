Stijging van huurprijzen in vrije sector vlakt af

De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal minder hard gestegen dan in voorgaande periodes, meldt de vereniging van vastgoedmanagers VGM NL maandag. In sommige steden, zoals Utrecht en Almere, daalde de gemiddelde huurprijs zelfs ten opzichte van het tweede kwartaal. In Amsterdam en Rotterdam stabiliseerden de huurprijzen.

Door onze economieredactie

VGM NL en makelaarsvereniging NVM keken naar de huurprijzen van huizen die in het derde kwartaal een nieuwe huurder hebben gekregen. Het gaat om woningen in de zogeheten vrije sector, de duurdere huurwoningen.

Gemeten over heel Nederland was in het derde kwartaal van dit jaar nog wel sprake van een kleine stijging van 1,3 procent. Maar in verschillende regio's, waaronder Limburg, Flevoland en het eerdergenoemde Utrecht, daalde de gemiddelde huurprijs in vergelijking met het tweede kwartaal. Op andere plekken was er geen daling, maar liepen de prijzen ook nauwelijks op.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

De stabilisering is opvallend, omdat de huurprijzen de afgelopen tijd de pan uit rezen. Toch zijn de twee verenigingen voorzichtig met het trekken van conclusies. "Of dit een eenmalige of een structurelere ontwikkeling is, moet nog blijken", aldus VGM NL-voorzitter Sander Groot.

Vergeleken met de prijzen van een jaar geleden was er in het derde kwartaal wel sprake van een flinke stijging. Op jaarbasis stegen de huurprijzen met 6,5 procent.

Huurappartementen werden 5,6 procent duurder, terwijl de grondgebonden woningen 9,4 procent in prijs stegen. De gemiddelde huurprijs van een appartement was vorig kwartaal 1.239 euro en die van een grondgebonden woning 1.302 euro.

Aanbevolen artikelen