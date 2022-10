Huidige Europese vogelgriepepidemie is de grootste ooit

Niet eerder was er zo'n grote vogelgriepepidemie in Europa als nu, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC maandag. Sinds de start van de epidemie in 2021 zijn 2.467 uitbraken geconstateerd.

Door onze economieredactie

De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich over 37 Europese landen verspreid. Tot nu toe zijn 48 miljoen besmette en gezonde vogels geruimd. Ook veel wilde vogels zijn getroffen door vogelgriep.

In Europa zijn geen mensen met deze variant van het vogelgriepvirus besmet geraakt. Het risico van de epidemie voor de volksgezondheid is dan ook laag.

Mensen die met vogels werken, moeten wel oppassen. Zij lopen door hun werk extra risico. De ECDC benadrukt daarom het belang van testen op infectieziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, zoals met corona is gebeurd.

In Nederland werd afgelopen zomer de ophokplicht voor Nederlandse pluimveebedrijven gedeeltelijk opgeheven, omdat de besmettingsrisico's in sommige gebieden genoeg waren gedaald.

In de afgelopen maanden is het aantal nieuwe besmettingen opgelopen: er werden weer meerdere uitbraken bij pluimveebedrijven en hobbydierhouders gemeld.

Aanbevolen artikelen