Hypotheekrente op hoogste punt in ruim acht jaar

De hypotheekrente is de afgelopen week de hoogte in geschoten, melden diverse hypotheekadviseurs. De rentes staan nu zelfs op het hoogste punt sinds begin 2014. Vrijwel alle hypotheekverstrekkers verhoogden afgelopen week hun hypotheekrentes. "In sommige gevallen zelfs meerdere keren", meldt Van Bruggen Adviesgroep.

Door onze economieredactie

Zo ging het gemiddelde tarief voor wie zijn rente vijf jaar wil vastzetten met maar liefst 0,37 procentpunt omhoog naar 3,84 procent. Het was de grootste stijging van alle hypotheekvarianten.

Voor wie de rente tien jaar wil vastzetten, steeg het tarief met gemiddeld 0,34 procentpunt naar 3,98 procent. Ook andere rentevarianten stegen flink. De verwachting is dat de hypotheekrente deze week nog verder oploopt.

De rente op hypotheken was vorig jaar nog historisch laag. Een percentage van 1,5 was geen uitzondering. Maar in de eerste helft van dit jaar begonnen de rentes flink op te lopen en kwamen percentages van boven de 4 veelvuldig voor. Tijdens de zomer zakte de rente weer wat, maar sinds een paar weken schieten de tarieven opnieuw omhoog.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Volgens adviesbureau Hypotheekshop worden de verhogingen veroorzaakt door onder meer renteverhogingen van centrale banken als de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Fed. Ook de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen vorige week deden een duit in het zakje.

De adviesbureaus spreken zelfs van lichte paniek bij de hypotheekverstrekkers. Dit omdat het aantal verhogingen groot is en de verstrekkers in sommige gevallen met verhogingen kwamen van maar liefst 0,7 procentpunt.

3:47 Afspelen knop Waarom hetzelfde huis in Amsterdam veel duurder is dan in Groningen

Aanbevolen artikelen