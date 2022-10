Nederlandse industrie krimpt voor het eerst in twee jaar

De Nederlandse industrie is in september voor het eerst in twee jaar gekrompen, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Dat kwam vooral doordat productiebedrijven vorige maand veel minder nieuwe orders kregen.

Door onze economieredactie

"De Nederlandse industrie gaat een zware winter tegemoet", zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO.

De economische vooruitzichten zijn slecht en de aanhoudende oorlog in Oekraïne zorgt voor onzekerheid bij ondernemers. Daarnaast denkt Swart dat de hoge energie- en materiaalprijzen klanten van Nederlandse industriebedrijven dwarszitten.

De graadmeter waarmee Nevi de bedrijvigheid in de sector meet, is in september met bijna 4 punten gedaald. In de 22 jaar dat de vereniging deze cijfers bijhoudt, is deze index slechts drie keer harder gedaald dan vorige maand.

"Het kleine aantal orders voor de industrie doet denken aan andere crisisperiodes", laat Swart weten. Het aantal bestellingen was vorige maand ongeveer even klein als tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie.

Hoewel de industrie vorige maand kromp, blijft het aantal banen wel groeien. Het ging om de kleinste groei sinds januari 2021, maar er zijn nog steeds personeelstekorten in de sector.

