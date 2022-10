Britse regering ziet na felle kritiek af van belastingverlaging voor rijken

De Britse regering komt terug van haar plan om de belasting voor de rijksten verlagen. Dat heeft minister van Financiën Kwasi Kwarteng maandagochtend bekendgemaakt. Het plan is anderhalve week geleden gepresenteerd, maar kreeg veel kritiek, zelfs van de eigen Conservative Party.

Door onze economieredactie

Om de Britse economie uit het slop te halen, wilden Kwarteng en de pas aangetreden premier Liz Truss de inkomstenbelasting verlagen van 45 naar 40 procent. Het ging daarbij om de groep die meer dan 150.000 pond (171.0008 euro) per jaar verdient.

Als de rijksten het geld meer laten rollen, zouden minderbedeelde Britten daar ook van profiteren, is de gedachte erachter. Dit wordt het trickledowneffect genoemd. Maar economen betwijfelen of deze economische theorie in praktijk ook zo werkt.

1:50 Afspelen knop Engeland krijgt 'trickle-down'-economie: zo werkt het

Zelfs het IMF uitte kritiek

Niet alleen de Britse oppositiepartijen waren fel tegen de verlaging, ook enkele leden van Kwartengs en Truss' eigen partij vinden de belastingverlaging een slecht idee. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zich meestal niet uitlaat over economisch beleid in ontwikkelde landen, was kritisch op het Londense plan.

"Het is duidelijk dat de verlaging van het tarief afleidt van onze missie om de problemen van ons land op te lossen", schrijft Kwarteng maandagochtend op Twitter. "We begrijpen het en we hebben geluisterd."

Andere plannen, zoals een prijsplafond voor energie en andere belastingverlagingen, gaan wel door.

