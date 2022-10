Vleesvervanger McPlant komt terug bij Nederlandse McDonald's

Vleesvervanger McPlant krijgt een vast plekje op het Nederlandse menu van de McDonald's. De burger was vorig jaar al even verkrijgbaar bij de fastfoodketen. Volgens McDonald's was de McPlant toen zo populair, dat de burger hier voortaan altijd te krijgen is.

Door onze economieredactie

De burger van imitatierundvlees is ontwikkeld in samenwerking met de maker van de bekende vleesvervanger Beyond Meat. De burger is gemaakt van rijst- en erwteneiwit, aardappel en biet.

“We vinden het belangrijk om mee te bewegen met de voorkeur van onze gasten, die steeds meer variatie verwachten," legt een woordvoerder van McDonald's uit. Toch is de McPlant niet vegetarisch of veganistisch. Hoewel de burger zelf volledig plantaardig is, kan de McPlant bij de bereiding in contact komen met rundvlees.

Het bedrijf introduceerde de McPlant eerder al in Oostenrijk, Denemarken en Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook in de Verenigde Staten staat de burger op de kaart.

McDonald's is niet de eerste fastfoodketen die inzet op een plantaardige burger. Concurrent Burger King heeft bijvoorbeeld al enige tijd de Veggie Whopper op het menu staan.

5:19 Afspelen knop ​Vegetarische slager: 'Uiteindelijk eet iedereen plantaardig vlees'

Aanbevolen artikelen