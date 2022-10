Er lekt geen gas meer uit gaspijpleiding Nord Stream 2

Er lekt geen gas meer uit de Nord Stream 2-gaspijpleiding. Dat zegt een woordvoerder van het gelijknamige bedrijf achter de pijplijnen zaterdag. Er lekt nog wel gas uit de Nord Stream 1-gaspijpleiding, en dat komt vermoedelijk morgen ten einde.

Het is niet duidelijk of de Nord Stream 2-gaspijpleiding nu 'leeg' is. De woordvoerder houdt er ook rekening mee dat de druk van het gas in de leiding en het water nu in evenwicht zijn.

In totaal vier lekkages werden deze week bij de pijpleidingen ontdekt. Vanwege onderzeese ontploffingen nabij de twee pijpleidingen gaat de Europese Unie ervan uit dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval was. Uit voorzorg hebben andere Europese landen de beveiliging van hun gasinfrastructuur opgeschaald.

Nord Stream 1 vervoert normaliter Russisch gas naar West-Europa, maar de toevoer daarvan ligt al weken stil. Nord Stream 2 zou hetzelfde doen, maar is nooit in gebruik genomen.

Hoewel de pijpleidingen momenteel niet voor gastransport gebruikt worden, zat er nog wel veel gas in de leidingen. Volgens de Deense energieautoriteit ging het om zo'n 778 miljoen kubieke meter aardgas, voldoende om Duitsland voor drie dagen van gas te voorzien. Een deel daarvan is dus al in de Oostzee gelekt.

