EU-landen bakkeleien verder over eventueel prijsplafond voor gas

EU-lidstaten zijn het er nog altijd niet over eens hoe een prijsplafond voor gas eruit moet zien en of het er überhaupt moet komen. 15 (van de 27) EU-landen willen een algemene maximumprijs instellen voor aardgas. Nederland blijft zich daartegen verzetten, net als onder andere Duitsland. Ook de Europese Commissie heeft haar bedenkingen.

Door onze economieredactie

"De energiecrisis is niet in de komende maanden voorbij, dus ik sluit zeker niet uit dat er ook weer nieuwe Europese pakketten gaan komen", zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) vrijdag na afloop van de energietop in Brussel. Volgens Jetten blijven de energieministers in contact om te kijken "of er nog meer mogelijk" is.

Ze werden het wel eens over een "fors pakket" van verdere energiebesparingen en tijdelijke extra heffingen op de winsten van energiebedrijven.

Van ergernis over het Nederlandse verzet is volgens Jetten geen sprake. Nederland vreest dat als de EU een maximumprijs voor aardgas instelt, gastankers dan liever doorvaren naar beter betalende klanten en Europeanen de kachel juist nog eens opstoken.

Nederland blijft voor plafond voor Russisch gas

Nederland blijft een prijsplafond voor alleen gas uit Rusland bepleiten. Jetten hoopt de landen die dat vooralsnog dwarsbomen, zoals het erg van Russisch gas afhankelijke Hongarije, over te halen door hulp te beloven. Als Rusland wegens de maximumprijs de gaskraan dichtdraait, kunnen die lidstaten gas tegemoetzien uit Nederland, heeft hij hen toegezegd.

Ook al wil Jetten niet aan een algemeen prijsplafond voor gas, toch ziet hij er wel wat in om lagere prijzen te bedingen. Dat moet in gewone prijsonderhandelingen gebeuren, laat hij doorschemeren.

De 27 ministers zoeken de komende weken volgens hem naar manieren "om de marktmacht van Europa nog steviger te kunnen inzetten". Ze komen in oktober nog twee keer bijeen, in Praag en in Brussel.

2:05 Afspelen knop Steeds minder gas: zo werd de Nord Stream een politiek 'wapen'

