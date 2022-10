Eerste grote cao opengebroken: in onderhoudsbranche 10,3 procent erbij

De eerste grote cao in ons land is opengebroken om de koopkracht van werknemers te repareren. Ongeveer 16.000 medewerkers in de schilders- en onderhoudsbranche kunnen vanaf 1 januari rekenen op een loonstijging van maar liefst 10,3 procent. Brancheorganisatie OnderhoudNL en de vakbonden hebben dat vrijdag bekendgemaakt.

Door Ertan Basekin

Volgens werkgeversvereniging AWVN is dit de eerste grote cao waarin dit gebeurt. "We zien dat partijen erover willen praten. De situatie is nu ook anders dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. We hebben te maken met een torenhoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen hun mensen behouden."

De loonsverhoging is onder meer bedoeld voor werknemers in het vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering.

Werkgevers en vakbonden verwijzen daarbij naar de uitdaging waar de onderhoudsbranche in ons land op dit moment voor staat: de energiecrisis, de geopolitieke onzekerheid, de verduurzamingsopgave en de tekorten op de arbeidsmarkt.

"Daarbij is een reguliere loonstijging als kostenstijging enerzijds eigenlijk ondenkbaar, maar anderzijds noodzakelijk voor behoud van de koopkracht van de betrokken werknemers. Verder is het bedoeld om nieuwe personeel aan te trekken", aldus de partijen.

