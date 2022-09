Gas uit Nord Stream-leidingen zal dit weekend niet meer in Baltische Zee lekken

Het gas uit de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zal in de loop van het weekend niet meer in de Baltische Zee lekken. Dat heeft het gelijknamige bedrijf achter de pijplijnen tegen het Deense energieagentschap gezegd. Het gas uit Nord Stream 2 zal zaterdag niet meer in zee stromen, voor de zusterpijplijn wordt van zondag uitgegaan.

Door onze economieredactie

Deze week zijn in totaal vier lekkages ontdekt bij de pijpleidingen. Nord Stream 1 vervoert normaliter Russisch gas naar West-Europa, maar de toevoer daarvan ligt al weken stil. Nord Stream 2 zou hetzelfde doen, maar is nooit in gebruik genomen.

Hoewel de pijpleidingen momenteel niet voor gastransport gebruikt worden, zat er nog wel veel gas in de leidingen. Volgens de Deense energieautoriteit ging het om zo'n 778 miljoen kubieke meter aardgas, voldoende om Duitsland voor drie dagen van gas te voorzien. Dit lekt nu in de Baltische Zee.

Vanwege onderzeese ontploffingen nabij de twee pijpleidingen gaat de Europese Unie ervan uit dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval was. Intussen wordt er al flink gespeculeerd over motieven en potentiële daders.

Als reactie op de lekkages hebben andere Europese landen de beveiliging van hun gasinfrastructuur opgeschaald. Zo heeft Italië vrijdag de beveiliging rond drie pijpleidingen aangescherpt. Noorwegen en Denemarken deden dit al eerder in de week.

2:23 Afspelen knop Waarom het nu gevaarlijk is om de kapotte Nord Streams te repareren

