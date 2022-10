Aantal warmtepompen in Nederland vorig jaar fors toegenomen

Vorig jaar zijn bijna 50 procent meer warmtepompen geplaatst dan in 2020. De meerderheid is in een woning geïnstalleerd.

Door Noémi van de Pol

In totaal zijn vorig jaar 368.000 nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, meldt statistiekbureau CBS. Behalve in woningen kwamen ze in utiliteitsgebouwen, kassen en stallen terecht.

In totaal waren er eind 2021 meer dan een miljoen warmtepompen in Nederland. Samen zijn ze goed voor 6 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie.

Chiptekort en grote vraag leiden tot flinke wachttijden

Enkele maanden geleden werd duidelijk dat mensen die dit jaar een warmtepomp willen plaatsen met forse wachttijden te maken krijgen.

Dat komt mede door een tekort aan apparaten als gevolg van het wereldwijde chiptekort dat al eerder is ontstaan.

Bovendien leidden de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen tot een ongekend grote vraag naar warmtepompen.

1:40 Afspelen knop Zo werkt een warmtepomp

