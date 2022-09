EU-landen bereiken akkoord over verlagen van elektriciteitsprijzen

De Europese energieministers zijn het eens geworden over een aantal maatregelen die de hoge energierekeningen in de lidstaten omlaag moet brengen. Dat laat het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie vrijdag weten.

De ministers zijn het in Brussel eens geworden over onder meer verplichte bezuinigingen op het elektriciteitsverbruik in de EU-landen. Ook is besloten dat fossiele- en elektriciteitsproducenten hun extra gemaakte winst moeten teruggeven aan huishoudens met een hoge energierekening. Daarnaast komt er een 'solidariteitsbijdrage' van bedrijven die via fossiele brandstoffen stroom opwekken.