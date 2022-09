Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de recente cijfers over de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de laatste cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Door onze economieredactie

De gasopslag in Alkmaar is ook deze week nog steeds helemaal gevuld. Het is de enige van de vier gasopslagen in ons land die volledig is gevuld, blijkt uit een update van het ministerie van Economische Zaken. De drie andere opslagplekken zijn voor minimaal 85 procent vol.

De gasvoorraden moeten worden gevuld om te voorkomen dat we komende winter met tekorten te maken krijgen.

Het doel was aanvankelijk om alle opslagen op 1 november voor minimaal 80 procent gevuld te hebben. Dat doel is dus ruimschoots gehaald. Gemiddeld zijn de vier opslagplekken nu voor 90,7 procent gevuld. De komende tijd wil het kabinet de voorraden verder aanvullen.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt ook dat we afgelopen week 602 gigawattuur gas per dag hebben verbruikt. Dat is ruim 25 procent minder dan het verbruik in dezelfde periode in voorgaande jaren.

Het gasgebruik in Nederland is al maandenlang fors lager dan in vorige jaren. Dat gas nu duurder is, speelt ongetwijfeld mee.

De prijs voor 1 megawattuur gas is nu hoger dan vorige week. Handelaren betaalden woensdag 207,19 euro. Een week eerder was de prijs nog 189,78 euro. Eind augustus stond de prijs bijna op 340 euro.

