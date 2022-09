Meer omzet voor supermarkten door hogere prijzen

Door de hoge prijzen is de omzet in Nederlandse winkels in augustus met bijna 2 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS.

Door Noémi van de Pol

Dat de omzet steeg door de hoge inflatie, is duidelijk. Er werd in augustus namelijk 6 procent minder verkocht, maar toch steeg de omzet van de detailhandel.

Vooral bij supermarkten en andere levensmiddelenwinkels werd er meer omzet gemaakt, hoewel mensen ook hier met een lichter mandje naar de kassa gingen. Speciaalzaken, die tijdens de coronacrisis nog volop profiteerden van de sluiting van de horeca, zagen de omzet dalen.

Van de winkels die geen eten verkopen, deden drogisterijen het het best. Ook die hebben in augustus 2022 meer omgezet dan in augustus 2021. Kledingwinkels, schoenenwinkels, doe-het-zelfketens en meubelzaken zetten in augustus minder om.

Online deden veel winkels het ietsje slechter dan een jaar eerder. Die omzet daalde met 0,4 procent in vergelijking met augustus vorig jaar.

Aanbevolen artikelen