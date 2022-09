Leven werd deze maand weer duurder: inflatie stijgt naar recordhoogte

Het dagelijks leven was in september 17,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat betekent dat de prijzen nog harder stegen dan vorige maand: in augustus bedroeg de inflatie 13,7 procent. Dat was ook al een record.

Door Noémi van de Pol

Een inflatie van 17,1 procent houdt in dat de prijzen van producten 17,1 procent hoger waren dan in september vorig jaar.

Het statistiekbureau meldt deze cijfers in een eerste raming. De cijfers zijn gebaseerd op nog onvolledige gegevens, dus het inflatiecijfer kan nog worden aangepast. De volledige cijfers worden op 6 oktober verwacht.

Het kan zijn dat het inflatiecijfer nu hoog uitvalt doordat het CBS de prijzen van nieuwe energiecontracten meeneemt bij de berekening van de inflatie. Lang niet alle huishoudens hoefden in september een nieuw energiecontract af te sluiten. Het CBS werkt aan een nieuwe methode voor het berekenen van energieprijzen.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit heel hard zijn gestegen. Die gasprijzen zijn vooral zo hoog doordat Rusland de toevoer van de brandstof naar Europa heeft beperkt en door de vrees dat het land die nog verder zal afknijpen.

