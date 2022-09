Schiphol mindert aantal passagiers tot eind maart

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd om het aantal passagiers tot eind maart te beperken, laat de luchthaven donderdag weten in een persbericht. Aan het eind van dit jaar zal worden bekeken of het vanaf eind januari mogelijk is om meer passagiers vanaf het Amsterdamse vliegveld te laten vertrekken.

Door onze economieredactie

Schiphol doet dit naar eigen zeggen omdat luchtvaartmaatschappijen willen weten waar ze aan toe zijn op de lange termijn. Ook wil de luchthaven "de veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen", zegt Hanne Buis, lid van de raad van bestuur van Schiphol.

In de vakantieweken houdt Schiphol een maximum aan van 50.000 vertrekkende passagiers per dag. In vergelijkbare weken in 2019 vertrokken er ongeveer 53.000 passagiers van de luchthaven, zegt een woordvoerder.

Het vliegveld vroeg maatschappijen al eerder om tot eind oktober minder passagiers vanaf Schiphol te laten vertrekken. Daardoor moest bijvoorbeeld KLM veel vluchten schrappen.

KLM reageert dan ook furieus en zegt dat "de maat vol" is. Volgens het luchtvaartbedrijf kan de reductie van de passagiersaantallen oplopen tot 22 procent.

Dat dit gevolgen heeft voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen, vindt Schiphol erg vervelend. "Samen met de beveiligingsbedrijven en vakbonden werken we hard aan structurele verbeteringen, maar dat is een grote opgave in een heel krappe arbeidsmarkt", zegt Buis.

Daarom wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de capaciteit bij de beveiliging en structurele oplossingen voor het tekort aan personeel, volgens het vliegveld. Zoals betere roosters en betere lonen voor medewerkers van beveiligingsbedrijven.

