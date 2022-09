Fraudebureau van de EU doet onderzoek naar lobbywerk Neelie Kroes

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) gaat onderzoek doen naar het lobbywerk van voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes. Dat meldt nieuwswebsite Follow the Money. Kroes kwam in juli in opspraak na onthullingen over stiekem lobbywerk voor het Amerikaanse bedrijf Uber.

Door onze economieredactie

"Na een voorlopige evaluatie van de beschuldigingen die onder onze aandacht zijn gebracht, heeft de directeur-generaal besloten een onderzoek in te stellen", bevestigde een woordvoerder van OLAF aan de nieuwswebsite.

In juli van dit jaar bleek uit een datalek dat de oud-politicus al in 2015 lobbyde voor Uber, terwijl ze nog maar enkele maanden was gestopt als Eurocommissaris van digitale zaken. Dat is tegen de afspraken in die bij de EU zijn gemaakt.

Destijds liet Kroes in een reactie tegen Trouw weten dat ze vlak na haar vertrek als Eurocommissaris gesprekken voerde vanwege haar functie als speciaal gezant van start-up Delta.

Het ministerie liet weten dat start-up Delta bedoeld was voor beginnende bedrijven, niet voor grote bedrijven als Uber.

De Europese commissie vroeg Kroes vervolgens per brief om opheldering. Kroes reageerde binnen een week. Na analyse van de reactie die Kroes stuurde, heeft het dagelijks EU-bestuur de zaak naar OLAF doorverwezen. Naast het opsporen van fraude met EU-geld is OLAF namelijk ook bevoegd om onderzoek te doen naar wangedrag van EU-personeel.

