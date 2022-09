Na kritiek vanuit de Tweede Kamer en toezichthouder ACM schuift Essent de aangekondigde verhoging van zijn tarieven een maandje op. De gas- en stroomtarieven voor mensen met een variabel contract gaan niet meer per 1 oktober, maar vanaf 7 november omhoog. Wel worden de tarieven in die laatste twee maanden van dit jaar nóg hoger dan eerder aangekondigd.

Essent en enkele andere energieleveranciers maakten eerder deze maand bekend dat ze hun tarieven per 1 oktober fors willen verhogen. Volgens toezichthouder ACM waren de bedrijven te laat, omdat dergelijke verhogingen minimaal dertig dagen van tevoren aangekondigd moeten worden. De bedrijven brachten hun klanten pas vorige week op de hoogte.

ACM is in gesprek gegaan met de leveranciers. Hoewel Essent vindt dat het zich aan de wet houdt, heeft het bedrijf toch besloten om de verhoging op te schuiven. Op die manier kan het bedrijf aan de termijn van dertig dagen voldoen. Of klanten daar veel mee opschieten, is de vraag. Essent gaat de tarieven in november en december nog verder verhogen dan het aanvankelijk van plan was.

“Klanten van Essent betalen de totale tariefsverhoging van het vierde kwartaal niet over drie maanden. De gehele verhoging van het vierde kwartaal wordt verdeeld over de resterende twee maanden van 2022”, valt te lezen in het bericht. In november en december is het energieverbruik vaak hoger dan in oktober, door het koudere weer.

Andere leveranciers als Eneco en Greenchoice kwamen de afgelopen dagen ook onder vuur te liggen. Vooralsnog zijn de bedrijven niet van plan om af te zien van een verhoging per 1 oktober.

ACM heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de verhogingen die volgende maand ingaan. Het opleggen van boetes wordt niet uitgesloten.