De drogisterijen Trekpleister en Kruidvat stoppen met ingang van volgende week met de verkoop van plastic wegwerptasjes. Klanten die zelf geen tas bij zich hebben, kunnen voortaan een duurzamer alternatief kopen, voor 0,99 euro. De huidige wegwerptasjes kosten 0,20 euro.

Volgens AS Watson, het moederbedrijf van beide drogisterijketens, moet dit vijftien miljoen plastic tasjes per jaar schelen. "Dat komt neer op twee vrachtwagens vol."

Het duurzamere alternatief is een shopper die voor 90 procent uit gerecycled plastic bestaat. "Een deel daarvan is plastic dat uit zee is opgevist." De tas moet gedurende langere tijd te gebruiken zijn.

Kruidvat is gemeten naar het aantal vestigingen de grootste winkelketen van Nederland.