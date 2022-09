Ook Duitsland en België hebben te maken met een oplopende inflatie. Bij onze oosterburen steeg de inflatie deze maand naar 10 procent op jaarbasis. Daarmee bereikte het percentage in de grootste economie van de eurozone het hoogste niveau ooit.

De inflatie in België is deze maand opgelopen naar 11,3 procent, het hoogste niveau sinds augustus 1975. Dat maakt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag bekend.

De hoge inflatie is vooral het gevolg van de stijgende energie- en voedselprijzen. Belgen zijn nu meer dan 60 procent extra kwijt aan energie. Dat verklaart bijna de helft van de totale inflatie in het land. Ook de prijzen van voedsel zijn flink gestegen (met zo'n 10 procent).

Volgens het Duitse statistiekbureau zijn de energieprijzen in Duitsland in september bijna 44 procent hoger dan een jaar eerder. En voedsel is op jaarbasis zo'n 19 procent duurder geworden.

Sinds de oorlog in Oekraïne is de inflatie in veel landen opgelopen. Zo kwam die in ons land in augustus uit op 12 procent.