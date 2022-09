Energiebedrijven die hun klanten niet op tijd op de hoogte hebben gesteld van een tariefsverhoging per 1 oktober, krijgen een boete van toezichthouder ACM.

Volgens de consumentenwaakhond moeten energiebedrijven hun klanten minimaal dertig dagen van tevoren informeren als ze de tarieven verhogen. "Dat zijn de regels, dat staat zo in de wet", zegt een ACM-woordvoerder.

Maar omdat er onduidelijkheid over bestond, heeft de toezichthouder de energiebedrijven eerder deze week een brief met een toelichting gestuurd. Na 1 oktober begint de ACM met een onderzoek naar de bedrijven die hun energietarieven per die datum hebben verhoogd.

"Dan kijken we of ze de klanten al dan niet minimaal dertig dagen daarvoor hebben geïnformeerd." Bedrijven die dat niet gedaan hebben, krijgen een geldstraf.

Hoe hoog die boete ongeveer zal zijn, kan de ACM nog niet zeggen. "Dat hangt af van de omvang van het bedrijf en het aantal klanten dat het betreft."