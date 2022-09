Gasunie, dat voor 9 procent aandeelhouder in Nord Stream 1 is, kan nog niets zeggen over het waardeverlies van de gaspijpleiding nadat daar lekkage is ontstaan. Bij de presentatie van de laatste halfjaarcijfers maakte Gasunie bekend ruim een kwart miljard euro af te schrijven op het bezit.

"Als we iets afwaarderen, dan zullen we dat altijd bekendmaken bij de publicatie van de halfjaar- of jaarcijfers", zegt een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd. In de zomer zette Gasunie het Nord Stream-belang voor minder in de boeken, omdat de inkomsten eruit al onzeker waren geworden.

Of de pijpleiding straks letterlijk en figuurlijk volledig kan worden afgeschreven, is volgens Gasunie op dit moment sowieso nog speculeren. "Het is nog niet bekend wat de schade is en of er reparatie mogelijk is. De autoriteiten kunnen nog niet in de buurt komen."

Gasunie bezit 9 procent van de aandelen in het bedrijf Nord Stream, dat pijpleiding Nord Stream 1 exploiteert. De boehoudkundige waarde daarvan heeft Gasunie in de zomer teruggebracht naar 240 miljoen euro, waar dat eerst ruim 500 miljoen euro was.

De overige aandelen zijn in handen van ENGIE, E.ON, Wintershall Dea en Gazprom. Gazprom bezit met 51 procent de meerderheid. Gasunie liet in de zomer weten dat er geen plannen waren om het belang van de hand te doen. "Daar is op dit moment niets in veranderd."

Operationeel heeft de schade aan de leidingen nu ook geen effect. "We wisten al dat we zonder Russisch gas de winter door konden komen zonder fysieke tekorten. En voor de langere termijn staan we er goed voor doordat de lng-capaciteit flink is opgevoerd."