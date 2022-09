De Zweedse kustwacht heeft een vierde gaslek ontdekt bij de al beschadigde Nord Stream-gaspijpleidingen. Er zijn nu in totaal vier lekkages gesignaleerd, twee in Deense en twee in Zweedse territoriale wateren. De Europese Unie gaat ervan uit dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage.

Het vierde lek werd dinsdag ontdekt. Het is niet duidelijk waarom de informatie nu pas naar buiten wordt gebracht. Eerder deze week werd al bericht over de drie andere lekkages aan de gaspijpleidingen.

Europese leiders gaan uit van sabotage, omdat een dag eerder onderzeese ontploffingen werden waargenomen in de buurt van Nord Stream 1 en 2. Aangezien de leidingen erg diep onder water liggen en de lekkages zeer groot zijn, is een ongeluk onwaarschijnlijk. Daarnaast was er voor het laatst in 2016 seismische activiteit in het gebied.

De gaspijpleidingen liggen in de Oostzee en worden gebruikt om gas van Rusland naar Duitsland te laten stromen. Nord Stream 1 is al enige tijd buiten gebruik, formeel vanwege onderhoud.

Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen vanwege politieke weerstand vanuit onder andere de VS. Maar daar zat al wel gas in.

Rusland was voor Europa tot voor kort een belangrijke leverancier van gas. Al voor de inval in Oekraïne hebben de Russen de gaskraan steeds verder dichtgedraaid. Door sancties vanuit het westen wordt er ook steeds minder Russisch gas afgenomen.

Oorzaak van lekkages nog onduidelijk, VN komt morgen bijeen

Wat de schade voor de omgeving na de ontploffingen, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan, net als naar de oorzaak van de lekkages. Vrijdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om over de lekkages te praten.

CNN meldt donderdag dat maandag en dinsdag Russische schepen en onderzeeërs zijn gezien in de buurt van de plek waar de leidingen "gesaboteerd" zijn. Dat is geen onomstotelijk bewijs dat de Russen achter de explosies en schade zitten: ingewijden melden aan de Amerikaanse omroep dat er vaker Russische schepen in de Oostzee actief zijn. Rusland zelf ontkent verantwoordelijk te zijn.