Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 10 procent meer op internet uitgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van Thuiswinkel.org en Retail Insiders. Veel mensen kochten tickets voor concerten, attractieparken en vliegreizen online.

In het eerste half jaar van 2022 gaven Nederlanders 16,1 miljard euro uit op internet.

"We zien een piek als we kijken naar het aantal online bestedingen aan diensten", zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org. "Tijdens corona is dit ingekakt. Toen waren er bijna geen evenementen en was reizen moeilijk. Daar konden mensen vanzelfsprekend hun geld niet aan uitgeven."

Mensen shoppen dit jaar wel iets minder online voor producten zoals kleding, cosmetica en meubels in vergelijking met een jaar geleden. "Maar als we kijken naar de periode voor corona, zien we dat er nu nog steeds meer online wordt gekocht", vertelt Ten Ham.

De cijfers over online winkelen zien er veelbelovend uit. Maar wat er in het tweede half jaar gaat gebeuren, is volgens Ten Ham spannend. "Men is gewend geraakt aan online winkelen. Maar wat gaan de dreigende recessie en de dure energierekening met het online winkelen doen?"