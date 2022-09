We produceren minder afval nu het klussen en opruimen thuis is afgenomen. Nederlandse gemeenten hebben afgelopen jaar 8,8 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Dat komt neer op 505 kilogram per inwoner, meldt statistiekbureau CBS donderdag.

Dat is minder dan in 2020 toen er 9,1 miljard kilo afval van huishoudens werd ingezameld, ofwel 521 kilo per inwoner. In 2019 was dat nog 492 kilo per inwoner.

"We zijn weer terug op het normale niveau. Tijdens de coronacrisis zag je dat veel mensen gingen verbouwen, klussen en opruimen in huis. Die opruimwoede is nu wel voorbij", zegt een woordvoerder van het CBS.

Volgens het statistiekbureau wordt er in niet-stedelijke gebieden meer afval opgehaald dan in stedelijke gebieden. Het gaat dan vooral om meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en grof tuinafval.

In niet-stedelijke gemeenten werd afgelopen jaar 606 kilo afval per inwoner ingezameld. In stedelijke gemeenten ging het om 428 kilo.