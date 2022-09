Hoofdverdachte witwaszaak waarin ook Jumbo-baas verdacht wordt langer vast

De hoofdverdachte in een grote witwaszaak rondom autohandel en sponsoring in de motorcross blijft zestig dagen langer vastzitten. Jumbo-topman Frits van Eerd is ook verdachte in deze zaak, maar werd twee weken geleden vrijgelaten.

Door onze economieredactie

De 58-jarige man uit Aa en Hunze zit nog in beperkingen en mag dus alleen met zijn advocaat contact hebben, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De man wordt verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport, aldus het OM.

De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. Er zijn nog acht andere verdachten, die worden verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude. Onder hen bevindt zich Van Eerd. De medeverdachten zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten.

Vorige week werd bekend dat van Eerd tijdelijk terugtreedt als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo.

