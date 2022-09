De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente in oktober mogelijk met nog eens 75 basispunten. Wellicht volgt in december nog een verhoging tot het niveau waarop de economie niet meer gestimuleerd wordt. Dat hebben beleidsmakers van de ECB woensdag gezegd.

In de afgelopen twee bijeenkomsten verhoogde de centrale bank de zogenoemde beleidsrente al met opgeteld 125 basispunten. Niet eerder ging dat in zo'n tempo. Toch heeft dat nog niet het gewenste effect op het omlaagbrengen van de inflatie.

De ECB begon relatief laat met het verhogen van de rente. In onder meer de Verenigde Staten gebeurde dat al eerder en forser. Maar ook daar is de inflatie nog niet onder controle.

ECB-president Christine Lagarde geeft aan dat de centrale bank zal doen wat nodig is. "We moeten de inflatie op de middellange termijn terugbrengen naar 2 procent. We zullen doen wat we moeten doen, en dat is het verhogen van de rente in de komende bijeenkomsten."