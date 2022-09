Begin deze week waren er ontploffingen bij de Nord Stream-pijplijnen in de Oostzee. Hoewel er geen grote hoeveelheden gas doorheen stroomden, zorgde het nieuws toch voor een hogere gasprijs. Volgens experts komt dit doordat het laat zien hoe kwetsbaar onze energietoevoer is. "Als er ooit een werkende pijplijn wordt beschadigd, hebben we echt een probleem."

De prijs van gas steeg dinsdag in korte tijd met zo'n 20 procent naar 208 euro per megawattuur. "Dat de prijs is gestegen, komt vooral doordat gashandelaren nu zien hoe kwetsbaar de infrastructuur is", zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN AMRO.

"Als de Nord Stream geraakt kan worden, kan dat ook gebeuren met pijplijnen waar nog wel gas doorheen stroomt, bijvoorbeeld leidingen vanuit Noorwegen. Of misschien zelfs kabels van windmolenparken."

Het is volgens hem ondoenlijk om al die leidingen en kabels te beveiligen, omdat die samen een lengte hebben van vele duizenden kilometers. "De onzekerheid over wat er in de toekomst kan gebeuren, wordt nu in de gasprijzen verwerkt."

Ook vermoedt Van Cleef dat een klein deel van de handelaren hoopte dat in de toekomst weer gas door de Nord Stream-pijplijnen zou lopen. Die hoop is nu ook weg. Verder speelt mogelijk mee dat Rusland dreigt met sancties tegen het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, waardoor de gastoevoer via Oekraïne naar Europa verder onder druk zou komen te staan.

Gasprijs lager dan vorige maand

Toch is de stijging redelijk beperkt gebleven. De gasprijs is bijvoorbeeld nog altijd stukken lager dan eind vorige maand, toen deze bijna de 350 euro per megawattuur aantikte. "Dat wordt anders op het moment dat een nog werkende pijplijn wordt geraakt", zegt Jilles van den Beukel, gasspecialist bij The Hague Centre for Strategic Studies.

"Dan denk ik bijvoorbeeld aan de gasverbinding tussen Noorwegen en Duitsland. Als daar iets mee gebeurt, zul je wel een grote verhoging van de gasprijs zien. Ik denk dat we in zo'n geval weer teruggaan naar het niveau van vorige maand."

Ook hij wijst erop dat het incident van eerder deze week aantoont dat alle kabels en leidingen op zee kunnen worden geraakt. "Dan denk ik niet alleen aan gaspijplijnen of stroomkabels van windparken, maar ook aan kabels voor datacommunicatie. Ook die zijn voor Europa heel belangrijk."

ING-econoom Gerben Hieminga verwacht daarom dat nationale marinediensten in het gebied in hoge staat van paraatheid zijn door het incident. “De laatste weken was is de rust weergekeerd op de gasmarkt, maar die rust is nu bruut verstoord door de explosies. En dat wordt nog erger als alternatieven worden geraakt, bijvoorbeeld ander leidingen of de aanvoer van LNG.”

43 Zweedse premier over lekkages Nord Stream: 'Vermoedelijk sabotage'

Gevolgen hoge gasprijs deels gedekt door prijsplafond

Mocht door een nieuw incident de gasprijs in de komende maanden verder oplopen, betekent het niet meteen dat huishoudens meer gaan betalen voor hun energie. Het kabinet besloot eerder deze maand een prijsplafond voor gas en stroom in te voeren. Dit moet vanaf begin volgend jaar van kracht worden, al kijkt het kabinet of het al vanaf november een tussenvariant kan invoeren.

“Daarmee dekt het kabinet het risico voor huishoudens redelijk in”, denkt Hieminga. “Als je met je gas- en stroomverbruik onder het plafond kunt blijven, weet je wat je kwijt bent. Maar voor een tweepersoonshuishouden in een geïsoleerde woning is dat een stuk makkelijker dan voor een gezin met drie pubers in een tochtige woning.” Verder hangt de hoogte van de energierekening af van wat voor contract je hebt.