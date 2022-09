Nadat bijna de hele wereld de afgelopen negentig jaar heeft kennisgemaakt met de blokjes van LEGO, opent het bedrijf nu vooral winkels in China. Dit jaar kwamen er in totaal 66 zaken bij, waarvan 46 in China.

Wereldwijd zijn er nu 833 winkels waar de blokjes in alle soorten en maten te koop zijn, meldt het Deense bedrijf woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

LEGO bestaat dit jaar negentig jaar en heeft een groter assortiment dan ooit tevoren. Ook nieuwe generaties zijn ervoor te porren: de verkoop groeide in de eerste zes maanden van het jaar met dubbele cijfers.

Het bedrijf zegt wel last te hebben van de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en vervoer. Maar LEGO vertelt niet of die worden doorberekend aan klanten.