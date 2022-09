De lonen zijn in september gemiddeld met bijna 5 procent gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind jaren zeventig, blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

"Dit zijn heel hoge cijfers. We zien over de hele breedte dat werkgevers bereid zijn de lonen te verhogen", zegt een woordvoerder van AWVN. "Dat heeft onder meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen hun werknemers behouden. Verder is het bedoeld om de koopkracht enigszins te repareren vanwege de torenhoge inflatie. En de economische groei helpt ook mee."

De AWVN kan niet aangeven of de lonen de komende maanden nog verder zullen stijgen. "Er heerst ook nog veel onzekerheid vanwege allerlei problemen in de wereld. Maar tot op heden is het aantal afgesloten cao's groter dan normaal", aldus de woordvoerder.

In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 237 cao's afgesloten voor 3,8 miljoen werknemers. De werkgeversclub laat weten dat er dit jaar nog een aantal grote cao's worden afgesloten. Daarbij gaat het onder meer om cao's voor de gemeenten, het beroepsgoederenvervoer, de uitzendbranche, de kinderopvang en de retail.