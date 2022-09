Het bedrijf dat een groot deel van Nord Stream 1 en heel Nord Stream 2 heeft aangelegd, is niet door de exploitant benaderd nadat de gaspijpleidingen lek zijn geraakt. Dat zegt een woordvoerder van Allseas desgevraagd tegen NU.nl.

"Dat is iets waar wij totaal geen rol in spelen", vertelt de woordvoerder. Het hoofdkantoor van Allseas zit in Zwitserland, maar de operationele activiteiten worden overwegend vanuit Nederlandse vestigingen aangestuurd.

"We hebben in 2010 een groot deel van Nord Stream 1 aangelegd - zo'n 600 à 700 kilometer - en zo goed als heel Nord Stream 2 geïnstalleerd." Het bedrijf staakte die activiteiten op 21 december 2019 toen de VS Rusland sancties oplegde. "Toen hebben we besloten te stoppen."

De pijpleiding was toen zo goed als af. "Wij hebben het project afgeleverd in een tijd dat er nog niets aan de hand was", licht de woordvoerder toe.

Exploitant Nord Stream, zoals het bedrijf heet waar Nord Stream 1 in is ondergebracht, heeft gezegd dat nu de omvang van de schade in kaart wordt gebracht. "Wat daarna gebeurt, weet niemand", zegt Allseas.

Het Nederlandse Van Oord was als onderaannemer bij de aanleg betrokken. "Reparatie van de leiding is voor Van Oord nu niet aan de orde. Wij zijn goed in de aanleg en bescherming van leidingen, reparatie is andere koek."