Polderakkoord over aanpak kostencrisis is verder weg dan ooit

Werkgevers, vakbonden en het kabinet komen maar niet tot een sociaal akkoord om de kostencrisis aan te pakken en de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. De gesprekken in het Catshuis op de dag voor Prinsjesdag leverden weinig op. En daar komt voorlopig ook geen verandering in, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl in de polder.

Door Ertan Basekin

FNV ziet überhaupt niets meer in een akkoord. De vakbond wil de strijd met de werkgevers aan de cao-tafels uitvechten en eist volledige prijscompensatie voor miljoenen werknemers in verschillende sectoren. Dat komt neer op een loonsverhoging van zo'n 12 procent. CNV gaat voor een verhoging van tussen de 5 tot 10 procent. Alleen op die manier kan volgens de bonden de koopkracht worden gerepareerd.

Werkgevers zijn op hun beurt best bereid de lonen te verhogen. Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de gemiddelde loonstijging in augustus uitkwam op zo'n 4 procent. In september zette die stijgende lijn door tot bijna 5 procent. In de metaalsector kwamen de werkgevers en vakbonden onlangs nog tot een akkoord waarin een loonsverhoging van 9 procent is afgesproken. En in de onderhoudsbranche hebben de partijen besloten de cao open te breken: de ongeveer 16.000 werknemers krijgen vanaf 1 januari een loonsverhoging van 10,3 procent.

Maar lang niet alle werkgevers zijn enthousiast. Bedrijven zeggen zelf te kampen met hoge energiekosten die ze niet altijd aan de consument kunnen doorberekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen in de detailhandel, waarin ook veel mkb'ers zitten. Ze hebben geen vet op de botten, vooral niet vanwege de naweeën van de coronacrisis.

'Kabinet heeft nooit de regie genomen'

Het kabinet heeft nooit de behoefte gehad om de regie te nemen om echt tot een akkoord te komen, zo zeggen meerdere bronnen.

En dan is er nog het arbeidsmarktvraagstuk. Veel sectoren en bedrijven staan te springen om personeel, maar er zijn geen maatregelen om tot een algehele oplossing te komen. Dat terwijl de krapte momenteel ongekend is.

Het is de bedoeling om binnenkort verder te praten, zo liet premier Mark Rutte onlangs weten. Ondertussen stapelen de problemen zich op, terwijl werkgevers, vakbonden en overheid in een patstelling zitten.

