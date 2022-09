Het in Zwitserland gevestigde Nord Stream, de uitbater van de gelijknamige gaspijpleiding, zegt niet te kunnen inschatten hoelang reparatie van de leidingen zal duren.

"We hebben nu een begin gemaakt met het verzamelen van alle benodigde middelen om de schade te onderzoeken, in samenwerking met de relevante lokale autoriteiten", aldus het consortium.

"Op dit moment kunnen we niet inschatten hoelang het duurt om de infrastructuur voor het gastransport te herstellen." Volgens Nord Stream maakt het achterhalen van de oorzaak van "het incident" deel uit van het onderzoek.

Het samenwerkingsverband waarin Gazprom de grootste aandeelhouder is, maakte maandagavond melding van een opvallende daling van de druk in de twee buizen van Nord Stream 1.

Eerder maakten de Deense autoriteiten bekend dat er schade is ontstaan aan de nog niet in gebruik genomen Nord Stream 2-pijpleiding.

Gazprom is met 51 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder in het consortium dat Nord Stream 1 exploiteert. Het Duitse Wintershall en Eon hebben ieder 15,5 procent. Het Nederlandse Gasunie en het Franse ENGIE hebben elk 9 procent in handen.