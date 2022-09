Na de premiers van Zweden en Denemarken noemt ook de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 het gevolg van sabotage. 'Meer onderzoek en de sterkst mogelijke reactie zijn nodig', zei von der Leyen dinsdag in gesprek met de Deense premier Mette Frederiksen.

Ze geloven niet dat de pijpleidingen uit zichzelf zijn gaan lekken. Zweden en Denemarken hebben maandag twee zware onderzeese ontploffingen waargenomen. Het ging om explosies op locaties vlak bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.

Tegelijkertijd was er het nieuws over lekkages in die leidingen. Eerst werd een sterke daling van de druk in de pijpleidingen gemeten. En dinsdag waren de lekkages goed zichtbaar op foto's van een Deense F-16 piloot. Daarop is te zien dat het vrijgekomen gas voor schuim op het water zorgt.

Ook Robert Habeck, de Duitse minister van Economie, is er volgens persbureau Reuters van overtuigd dat het om gerichte aanvallen op de infrastructuur gaat. "De lekken zijn niet veroorzaakt door natuurlijke omstandigheden of materiaalmoeheid", zei hij tijdens een ontmoeting met bedrijfsleiders.

Volgens militair analist heeft alleen Rusland baat bij een sabotage

Denemarken zegt niet te kunnen inschatten hoe snel het lek gedicht kan worden. De Deense premier Mette Frederiksen noemde de lekkages dinsdag het gevolg van "opzettelijke acties". Het is niet bekend wie er achter deze acties zou kunnen zitten.

Daar denkt de Deense militair analist Puck Nielsen anders over. "Alleen Rusland heeft op dit moment baat bij meer verstoringen en chaos op de Europese gasmarkt", zegt hij tegen persbureau AP.

Volgens hem is het niet zo moeilijk om de pijpleidingen te saboteren. "Er is alleen een boot voor nodig, en duikers die weten hoe ze met explosieven moeten omgaan."

Moskou sluit sabotage niet uit

Op de vraag of de lekkages mogelijk het gevolg van sabotage zijn, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat "geen enkele versie uitgesloten kan worden". In het telefoongesprek met verslaggevers zei hij zich grote zorgen te maken over het nieuws. Peskov sprak van een "ongekende situatie die dringend onderzoek vereist".

Ook Von der Leyen wil dat de incidenten worden onderzocht. "Elke opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onaanvaardbaar", tweette de voorzitter van de Europese Commissie dinsdagavond.

De pijplijnen zijn onderdeel van het conflict tussen Rusland en het Westen. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar sinds de Russen afgelopen februari Oekraïne binnenvielen. Sindsdien draait Rusland de gaskraan steeds verder dicht. Via Nord Stream 1 wordt sinds enkele weken zelfs helemaal niets meer geleverd.

Volgens deskundigen is de schade aan de Nord Stream leidingen zo groot, dat het herstel lang zal duren. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat er aankomende winter gas via de pijpleidingen naar Europa zal worden vervoerd.