Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen, werken vaak de rest van hun loopbaan in deeltijd. Twee op de drie moeders keren niet terug op het aantal uren dat ze werkten voor ze kinderen kregen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit alles te maken met het beleid van de overheid.

Met de komst van kinderen komt betaald werk voor de meeste moeders definitief op een lager pitje te staan. Vrouwen en hun omgeving, inclusief werkgevers, vinden dat vanzelfsprekend. Maar als moeders meer zouden werken als hun kinderen ouder zijn, zou het tekort op de arbeidsmarkt flink afnemen, schrijft het SCP in een donderdag verschenen onderzoek.

Het beleid dat de overheid heeft omtrent het verhogen van de arbeidsparticipatie onder vrouwen, richt zich volgens het SCP op jonge moeders, door bijvoorbeeld in te zetten op gratis kinderopvang en meer ouderschapsverlof. En dat terwijl de helft van alle in deeltijd werkende vrouwen moeders met oudere kinderen zijn. Als het beleid zich meer zou richten op die groep, kan er veel veranderen in ons land.

Die verandering zou niet alleen helpen om het tekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Volgens het planbureau neemt dan ook het aandeel vrouwen in hogere, leidinggevende functies toe en kunnen meer vrouwen financieel onafhankelijk worden.

Het kabinet heeft nu voorgesteld om mensen een bonus te geven wanneer zij fulltime werken. Maar of dat vrouwen in beweging brengt om meer te gaan werken is nog maar de vraag, volgens Wil Portegijs, onderzoeker bij het SCP. "Werken in deeltijd is niet alleen diep ingesleten in onze samenleving, maar ook in het leven van veel vrouwen zelf."

Als de overheid de groep moeders met oudere kinderen in beweging wil krijgen, is er meer nodig dan verlofregelingen en kinderopvang, denkt de onderzoeker. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met toekomstige moeders die tijdelijk minder willen werken. Als hier van tevoren afspraken over worden gemaakt, is de kans groter dat ze terug gaan naar het aantal uren dat ze werkten voor ze kinderen kregen.