Rusland legt mogelijk sancties op aan het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz. Daarvoor waarschuwde het Russische Gazprom dinsdag. Dit zou de toevoer van gas naar Europa verder onder druk zetten. Het dreigement zorgde ervoor dat de handelsprijs voor gas kort voor de sluiting van de beurs met bijna 20 procent steeg.

Als de sancties worden doorgevoerd, zou Naftogaz geen doorvoerrechten meer kunnen betalen. Daardoor zou de gasstroom van Rusland via Oekraïne naar Europa mogelijk stil komen te vallen.

De waarschuwing van Rusland komt te midden van een juridisch geschil over de doorvoer. Daarnaast komt het bericht enkele uren na het ontdekken van lekken in de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee. Daarbij is mogelijk sprake van sabotage. Ook dit kan van invloed zijn op het stijgen van de gasprijs.

De gasprijzen schoten dinsdagmiddag dan ook omhoog. De prijs voor een megawattuur op de Amsterdamse gasbeurs noteerde dik 19 procent hoger, op 207 euro.

De toevoer van Russisch gas naar Europa staat al geruime tijd onder druk. Door de pijpleiding Nord Stream 1, een belangrijke gasverbinding tussen Rusland en Duitsland, stroomt sinds enkele weken geen gas meer vanwege onenigheid tussen het Westen en de Russen. De gasstroom via Oekraïne is daardoor nog belangrijker geworden.

Dat de handelsprijs stijgt, betekent niet dat prijzen voor huishoudens ook omhooggaan. Dit hangt sterk af van je contract. Wie nog een doorlopend contract heeft met vaste tarieven, merkt er weinig van. Huishoudens met een variabel contract voelen het waarschijnlijk eerder in hun portemonnee.