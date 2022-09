De gemiddelde broodprijs is in een jaar tijd zo'n 10 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij statistiekbureau CBS.

Voor een fijn volkorenbrood zonder zaden en pitten, betaal je bij de echte bakker nu tussen de 2,75 en 2,95 euro. En de broodprijzen zullen volgens de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) nog eerder stijgen dan dalen.

"Het eind aan de prijsstijgingen is nog niet in zicht", zegt voorzitter Arend Kisteman van de organisatie waar ambachtelijke bakkers bij zijn aangesloten. "De tarweprijs daalt weer, maar alle andere kosten lopen juist op."

Voor een deel ontkomen de bakkers er niet aan om kostenstijgingen door te berekenen. "De extreem opgelopen energieprijzen kunnen we nooit volledig compenseren, dan zou er zo nog 1 euro bovenop komen", vertelt Kisteman.

Het CBS kijkt voor de prijsontwikkeling van brood naar de hele broodmarkt. Tot 2018 werd ook de prijs voor een heel brood bijgehouden. "De meest basale variant, een gesneden tarwebrood, kostte toen 1,16 euro", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Die kost nu dan circa 1,38 euro."

Het kan zo zijn dat je in de supermarkt minder betaalt voor een brood. "Een supermarkt heeft veel meer producten om winst uit te halen", zegt de voorzitter van de ambachtelijke bakkers. "Die kunnen ervoor kiezen om de prijs niet te verhogen of brood in een aanbieding zelfs onder de kostprijs te verkopen."

Maar voor de luxere varianten betaal je ook in de supermarkt tot wel 3 euro per brood. "Luxere broden zijn sowieso een stuk duurder", zegt Kisteman. "En dan tikt een prijsverhoging van een paar procent veel harder door."

Hoger minimumloon zal brood nog duurder maken

Ook wie bij de ambachtelijke bakker brood haalt, kan prijsverschillen tegenkomen. Zo maakt het volgens de NVOB-voorman nog wel uit of je een brood bij de bakker in een dorpje koopt, of in de stad in een exclusievere broodzaak.

Dat brood waarschijnlijk nog duurder wordt, heeft volgens Kisteman niet alleen te maken met de gestegen energieprijzen, maar ook met de aanstaande hogere minimumlonen. Die gaan per 1 januari in.

"Een loonsverhoging van 10 procent kunnen wij niet dragen zonder een deel door te berekenen. Een energieplafond zou ons dan weer wel kunnen helpen. Maar of de prijzen dan zakken? Daar heb ik een hard hoofd in."