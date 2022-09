Via meetstations in Zweden en Denemarken zijn maandag krachtige onderzeese ontploffingen gemeten in de gebieden waar lekkages zijn ontstaan aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat zei de directeur van de Zweedse nationale seismische dienst tegen de Zweedse nationale omroep SVT.

Volgens directeur Björn Lund van de seismische dienst is er geen twijfel over mogelijk dat het om explosies gaat.

Nord Stream 1 en 2 liggen in de Oostzee en worden gebruikt om gas van Rusland naar Duitsland te laten stromen. Beide landen speculeren dat mogelijk sprake is van sabotage, zonder daarbij een schuldige aan te wijzen. Momenteel zijn de leidingen niet in gebruik, maar ze bevatten wel gas.

De ontploffingen en lekkages zijn geconstateerd in de buurt van het Deense eiland Bornholm in de Oostzee.

Duitse dienst meet ook twee trillingen

De Duitse geologische dienst heeft maandag ook twee trillingen gemeten op Bornholm. De eerste trilling werd waargenomen rond 2.00 uur (lokale tijd). Rond 17.00 uur volgde een tweede trilling. De dienst wilde niet bevestigen dat de trillingen zijn veroorzaakt door explosies.

Het is zeer ongebruikelijk dat er binnen korte tijd verschillende lekkages gevonden worden aan de pijplijn. Zowel de Nord Stream 1 als Nord Stream 2 bestaat uit twee pijplijnen. Drie van de vier hebben nu een lekkage.

Nord Stream, het bedrijf dat de leidingen beheert, heeft maandag ook geregistreerd dat de druk in beide pijplijnen van de Nord Stream 1 is weggevallen. Het bedrijf stelt een onderzoek in.

44 Bekijk beelden van de lekkende gaspijpleidingen in de Oostzee

Pijplijnen zijn onderdeel van conflict

De pijplijnen zijn onderdeel geworden van het conflict tussen Rusland en het Westen. Beide partijen staan tegenover elkaar sinds de Russen Oekraïne binnenvielen in februari van dit jaar.

Rusland was voor Europa tot voor kort een belangrijke leverancier van gas. Sinds de inval in Oekraïne hebben de Russen de gaskraan steeds verder dichtgedraaid. Via Nord Stream 1 wordt sinds enkele weken zelfs helemaal niets meer geleverd.

Volgens de Russen komt dit doordat westerse sancties het onmogelijk maken om goed onderhoud te plegen aan de pijplijn. Het Westen denkt dat het Kremlin het dichtknijpen van de gastoevoer juist gebruikt als chantagemiddel.

Nord Stream 2 is een nieuwe pijplijn, die nooit in gebruik is genomen. Duitsland moest nog een vergunning afgeven, maar heeft dat door de Russische inval in Oekraïne nooit gedaan.