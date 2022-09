De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft moeite met het terugkrijgen van onterecht betaalde coronasteun. Ongeveer tweeduizend ondernemers reageren niet op e-mails, brieven of telefoontjes. De RVO draagt de vorderingen over, zodat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de uitstaande bedragen alsnog kan innen.

De RVO was tijdens de coronacrisis verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers die door lockdowns veel omzet verloren, kregen daarbij een deel van de vaste lasten vergoed door de overheid.

Van de 420.000 bedrijven die deze financiële hulp ontvingen, moeten zo'n 55.000 geld terugbetalen. Hun daadwerkelijke omzetverlies viel namelijk lager uit dan verwacht.

De RVO begrijpt dat het voor ondernemers erg lastig kan zijn om coronasteun terug te betalen in deze periode met hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht. Daarom kunnen de ondernemers een betalingsregeling treffen. Maar ook daarvoor moeten het agentschap met hen in contact komen.

Als het na zes keer proberen nog steeds niet is gelukt om met de ondernemer in contact te komen, ziet de RVO geen andere mogelijkheid dan het CJIB in te schakelen.