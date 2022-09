Eneco gaat zijn klanten voortaan dertig dagen van tevoren informeren over aanpassing van de tarieven. Die termijn was bij Eneco tot dusver tien dagen, maar dat stuitte op bezwaren van toezichthouder ACM. De aangekondigde verhogingen per 1 oktober gaan echter wel door.

Vorige week werd bekend dat diverse energieleveranciers, waaronder Eneco, hun tarieven voor gas en stroom flink verhogen vanaf 1 oktober. Onder meer Eneco maakte deze verhogingen echter pas tien dagen voor invoering bekend.

ACM wees vorige week op wettelijke voorschriften die stellen dat klanten minimaal dertig dagen van tevoren op de hoogte moeten worden gebracht. Eneco vindt dat het wel op tijd was, omdat in de contractvoorwaarden een termijn van tien dagen staat. De toezichthouder is nu in gesprek met Eneco en andere energieleveranciers hierover.

Eneco meldt dinsdag dat het de resultaten van die gesprekken niet wil afwachten en voortaan klanten dertig dagen van tevoren informeert. Dat geldt dan voor klanten die op 1 november of daarna een verhoging krijgen. Ook gaat het bedrijf de klanten die vanaf de tweede helft van oktober meer moeten betalen zo snel mogelijk informeren, al is dat dus niet dertig dagen van tevoren.

Dit alles betekent niet dat de verhogingen van 1 oktober van de baan zijn. Wel stelt Eneco dat het bezwaarschriften van klanten die het niet eens zijn met de verhoging in behandeling neemt. Ook mogen klanten zonder opzegtermijn overstappen. De vraag is of dat veel verschil maakt: alle energieleveranciers rekenen momenteel hoge tarieven voor wie een nieuw contract afsluit.