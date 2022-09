Gazprom heeft over de eerste zes maanden van dit jaar recordresultaten geboekt door de hoge gasprijzen. Dat meldt het Russische olie- en gasbedrijf dinsdag.

De gemiddelde gasprijs voor export naar buiten de voormalige Sovjet-Unie was in de eerste zes maanden van 2022 ruim 3,5 keer zo hoog als in dezelfde periode in 2021. Dat heeft volgens het bedrijf de basis gelegd voor de recordresultaten.

De nettowinst kwam uit op 2,5 biljoen roebel (45 miljard euro). "Dat is niet alleen 2,6 keer zoveel als het bedrag in 2021 maar ook meer dan de totale winst van de Gazprom Group over de twee jaren ervoor."

Naar eigen zeggen overweegt het gasbedrijf op basis van deze resultaten voor het eerst een tussentijds dividend uit te keren.