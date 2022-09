De gaspijpleiding Nord Stream 1, die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt, is op twee plaatsen lek. Maandag werd bekend dat Nord Stream 2, de andere pijplijn in de Oostzee, ook lek is. De lekkages raken de gastoevoer naar West-Europa niet, aangezien de gasstroom in beide pijplijnen al stillag.

Het probleem met de Nord Stream 1 kwam aan het licht na onderzoek, nadat de druk in de leiding was gedaald. Dat meldt de Deense minister van Klimaat en Energie.

De Deense marine en Duitse specialisten onderzoeken nog waardoor de druk wegviel. Vermoedelijk komt het door de lekkages, al is dat nog niet vast komen te staan.

De lekkages van beide pijplijnen zijn aangetroffen bij het Deense eiland Bornholm. De Deense autoriteiten verwachten dat de lekkages lokaal voor milieuschade kunnen zorgen.

Gastoevoer lag al stil

Beide pijplijnen zijn aangelegd om gas van Rusland naar Duitsland te laten stromen. Ze zijn gevuld, maar de gasstroom ligt stil. Zo is de Nord Stream 2 nooit in gebruik genomen, doordat de Duitsers het vergunningsproces hebben stopgezet vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Nord Stream 1 was tot voor kort wel belangrijk om Russisch gas naar West-Europa te krijgen. Maar de Russen hebben in de laatste maanden steeds minder gas door de pijplijn laten stromen en hebben een paar weken geleden de toevoer stilgelegd.

Volgens Moskou komt dit doordat westerse sancties het onderhoud van de pijplijn onmogelijk maken. Het Westen gelooft die uitleg niet en stelt dat Rusland de gaskraan dichtdraait als chantagemiddel.

Bedrijf achter pijplijnen spreekt van 'ongekende' schade

Nord Stream, het bedrijf dat beide pijplijnen beheert, noemt de schade "ongekend" en kan niet zeggen wanneer beide verbindingen weer operationeel zijn. Plannen om de gastoevoer van Rusland naar Duitsland te hervatten, zijn er sowieso niet.

Gasproducent Gazprom weigerde commentaar te geven.