De gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, heeft te maken met een lekkage, waardoor gas vrijkomt. De Deense autoriteiten hebben daarom schepen gevraagd afstand te houden van het eiland Bornholm waar de pijpleiding langsloopt.

De Nord Stream 2 is niet in gebruik, maar de leiding bevat wel gas. De lekkage kwam aan het licht door een sterke daling van de druk in de pijplijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage. Rond Bornholm is nu een veiligheidszone gevormd omdat het gas gevaarlijk kan zijn voor de scheepvaart.

De pijplijn zou eigenlijk dit jaar in gebruik genomen moeten worden, maar een paar dagen voor de Russische inval van Oekraïne besloot Duitsland het goedkeuringsproces stop te zetten. Via Nord Stream 2 kon de hoeveelheid Russisch gas naar Duitsland worden verdubbeld.

De gaspijplijn Nord Stream 1, die ook loopt tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee, ligt ook al enige tijd stil. Volgens Moskou heeft dat te maken met technische problemen. Berlijn zegt dat Rusland energie als chantagemiddel inzet vanwege de westerse steun aan Oekraïne.