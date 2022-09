Vliegen vanuit Moskou wordt steeds moeilijker. Er zijn niet alleen weinig vluchten, maar ook de prijzen vliegen omhoog. Russen die de komende dagen naar het buitenland willen vliegen, betalen volgens gegevens van Google tussen de 800 en 12.000 euro voor een vlucht vanuit Moskou.

Veel vluchten vanuit Rusland waren vorige week niet meer te boeken, nadat president Vladimir Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie had afgekondigd. De tickets werden vermoedelijk gekocht door mannen die niet voor Rusland willen vechten en daarom zo snel mogelijk het land uit willen.

Omdat veel westerse landen hun luchtruim hebben gesloten vanwege de internationale sancties tegen Rusland, is het aantal directe bestemmingen vanuit Moskou ook een stuk beperkter dan voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Vanuit de Russische hoofdstad zijn in de laatste dagen van september alleen tickets beschikbaar naar enkele Turkse steden, Dubai en bestemmingen in Centraal-Azië.

De tickets die nog te boeken zijn, zijn veel duurder dan normaal. De kosten voor een enkele reis naar de Armeense hoofdstad Jerevan lopen op tot zo'n 11.000 euro en een enkeltje naar een bestemming in Centraal-Azië gaat voor 1.000 tot 4.000 euro weg.

Het is ook zeer druk bij grensovergangen van Russische buurlanden die per auto bereikbaar zijn. Armenië en Georgië meldden eerder al massale aankomsten van Russen die per auto de grens over willen steken. Deze bestemmingen zijn vooral populair omdat Russen in deze landen geen visum nodig hebben.

Finse grenswachten spraken afgelopen vrijdag ook van een ruime verdubbeling van het verkeer vanuit Rusland. Bij de grens van Mongolië werden volgens mediaberichten eveneens lange rijen opgemerkt.