Vanaf 1 oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam, heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) maandag besloten. Dat betekent dat het kabinet zich aan de belofte houdt over de gaswinning in Groningen: er wordt voorlopig niet meer dan de minimale hoeveelheid gas gewonnen in het gebied.

De minimale hoeveelheid is 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar, wat in oktober begint. Deze hoeveelheid moet gehaald worden om de bestaande locaties en infrastructuur draaiende te houden. Als het minder zou worden, dan kan de put waaruit het gas stroomt niet openblijven.

Zo blijft het gas uit het Groningenveld een reservemiddel dat gebruikt kan worden in uitzonderlijke situaties, zoals bij zeer koude omstandigheden en technische storingen.

Vanwege de impact van de aardbevingen op Groningers en hun huizen, wil het kabinet de gaswinning zo snel mogelijk stoppen. "Met elke aardbeving in Groningen, zoals zaterdag nog bij Uithuizen, worden de Groningers weer opgeschrikt." zegt staatssecretaris Vijlbrief.

Als de situatie het toelaat, dus als bijvoorbeeld de gevolgen van de oorlog in Oekraïne geen roet in het eten gooien, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023. "De schade aan huizen, maar zeker ook de impact op Groningers is enorm. Daarom willen we zo snel mogelijk stoppen met de gaswinning uit het Groningenveld", aldus de staatssecretaris.

In de eerste helft van het gasjaar blijven alle productielocaties open. Dat zijn er nu elf. Voor 1 april 2023 besluit Vijlbrief of er vanaf dan zes locaties gesloten kunnen worden. Of dat kan is ook afhankelijk van de geopolitieke situatie op dat moment.