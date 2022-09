Bijna de helft van de goede doelen in ons land zag de inkomsten de afgelopen maanden teruglopen vanwege de afnemende koopkracht. Een deel van de organisaties verwacht dat ze in de nabije toekomst steeds minder geld binnenkrijgen uit donaties.

Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland vroeg haar leden in een eerste peiling of de koopkrachtdaling invloed op hun inkomsten heeft. 45 procent van de goede doelen zegt minder geld te hebben ontvangen, met name van particulieren. Onder de organisaties die hun inkomsten zien teruglopen, zien vooral de kleinere goede doelen hun inkomsten met grotere stappen teruglopen.

Een krappe meerderheid heeft nog geen last van teruglopende inkomsten, schrijft de branchevereniging. Wel verwacht ruim acht op de tien van hen dat het inkomstenverlies eraan zit te komen.

Directeur Margreet Plug van Goede Doelen Nederland noemt het "niet verwonderlijk" dat ook goede doelen worden geraakt door de afnemende koopkracht. "Mensen die financieel in de problemen komen door de hoge energierekening of de duurder wordende boodschappen denken natuurlijk na over hun uitgaven", zegt Plug.

Hoewel er de komende maanden waarschijnlijk minder geld naar de goede doelen zal gaan, verwacht Plug niet dat donateurs massaal weglopen. "Bij voorgaande crises bleek dat de meeste donateurs het werk van ons blijven ondersteunen. Juist in tijden van crisis zijn goede doelen relevanter dan ooit."