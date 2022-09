Handelaren betaalden maandagochtend voor een vat Noordzeeolie korte tijd minder dan 85 dollar (87,76 euro). Dat is de laagste prijs sinds januari. Onder meer de vrees voor een recessie zorgt dat de prijzen voor olie al langere tijd zakken.

Voor een vat Noordzeeolie moest maandagochtend 84,83 dollar worden betaald. Dat betekende een daling van 1,7 procent. Ter vergelijking, een maand geleden kostte een vat Noordzeeolie nog 99 dollar en in juni zelfs meer dan 120 dollar. Sindsdien zakken de prijzen gestaag, want ook bijvoorbeeld de prijs van Amerikaanse olie is gedaald, naar 77,45 dollar.

Centrale banken wereldwijd verhogen de laatste tijd de rente om de gierende inflatie binnen de perken te houden. Dit zet de economie onder druk, wat zorgt voor een afnemende vraag naar olie. Ook bijvoorbeeld de strenge coronalockdowns in China hebben de vraag naar olie geraakt.

Dat de prijzen steeds verder omlaaggaan, merken we ook aan de pomp. Zo is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine nu 2,077 euro, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is sinds december niet meer voorgekomen. Zo kostte benzine in maart en juni zelfs rond de 2,50 euro.

Toch is de 'goedkopere' benzine van dit moment nog steeds ver verwijderd van prijzen uit het verdere verleden. Zo was de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine anderhalf jaar geleden nog nooit boven de 1,90 euro uitgekomen.